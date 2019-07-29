Рауш рассказал, чего не хватает "Динамо"

Защитник "Динамо" Константин Рауш - о проблемах в игре команды.

— В первой игре чемпионата против "Арсенала" мы буквально "проспали" второй тайм, - цитируют Рауша "Известия". - С "Рубином", наоборот, не очень получилась первая половина встречи. А в победном матче с "Уралом" вновь не особо удался второй тайм. Но в целом мы смотрелись лучше, чем в двух предыдущих играх. Нам чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, все идет от головы. Надо играть 90 минут каждого матча так же, как мы делали это в первом тайме против "Урала", тогда все будет хорошо.

"Динамо" занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе четыре очка.

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