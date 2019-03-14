Рауль Рианчо: "Думаю, дальше пройдут "Краснодар" и "Вильярреал"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" сделал прогнозы на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Валенсия" и "Вильярреал" - "Зенит"​. В перввы встречах российские команды уступили 1:2 и 1:3 соответственно.

– Ваш прогноз на счет в этих играх.

– Это очень сложно! Давайте так – я считаю, что в 1/4 финала пройдут "Краснодар" и "Вильярреал". Хотя, повторюсь, "Валенсия" и "Зенит" – это две классные команды с отличными специалистами во главе, поэтому в ответных матчах может произойти все что угодно. (Егор Бычков)

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