Рашид Рахимов: "Очень важная победа, но нужно двигаться дальше"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0).

– Действиями команды доволен не полностью, но победа многое скрывает. Нам нужен был положительный результат, как и "Уфе", которая находится в тяжелой ситуации.

Ребятам до игры я сказал, что чем дольше мы будем терперь, тем больше соперник будет нервничать. Если нам удастся найти свой шанс, то соперник начнет раскрываться. Хорошо, что получилось именно так. Очень важная победа, но нужно двигаться дальше.

– Сегодня несколько футболистов осталось в запасе, особенно интересует отсутствие в основном составе Олега Иванова.

– Мы сделали такой выбор. На эту позицию вышел более мобильный Силва, так как мы понимали, что нужно будет играть на контратаках, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч-Премьер".

После победы "Ахмат" переместился на 8-ю строчку (27 очков) в таблице чемпионата России, "Уфа" занимает 15-е место (16 очков).