Рапопорт: «На мой взгляд, «Динамо» было каким-то обреченным, и «Зенит» это чувствовал»
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о победе сине-бело-голубых над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.
— Матч складывался от того, как играло «Динамо». А «Динамо» играло в совершенно непонятный для меня футбол, достаточно медленный, без агрессии, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — На мой взгляд, они были какие-то обреченные. И «Зенит» — это, видно, чувствовал. И тоже в первом тайме особо не включался. Идет игра и идет, ну не сейчас, так через пять минут забьем. И только во втором тайме отрезками динамовцы стали себя проявлять. И то только тогда, когда «Зенит» ослабил активный прессинг, и соперник стал получать больше времени на работу с мячом. Что-то стало получаться, гол забили, Смолов классную передачу сделал. Но в целом не было у них куража и уверенности, что они смогут побороться с «Зенитом». С настроением бился только Шунин.
— Что скажете про пенальти на Малкоме?
— Если бы арбитр его не поставил, думаю, решение бы признали правильным. То, что Малком играл картинно, это все видели. Но какая ситуация — близко была лицевая линия, и убежать с мячом Малком дальше уже не мог. И если бы не упал, ничего из этого момента он бы не извлек — у него не было пространства, ему некуда было играть. Малком умный и хитрый игрок, и это лучший вариант, как можно было решить момент. Во все времена были игроки, которые умели, особенно без видеоповторов, «рисовать» пенальти. И этот пенальти тоже в какой-то степени «нарисованный». Но у судьи, конечно, были основания его поставить. Я могу себе представить реакцию Семака, если бы не поставили — крик был бы поднят такой... Но, например, в Лиге чемпионов из 10 арбитров 9 бы такой пенальти не дали. Мне кажется, судья, который работал на ВАР, не разбирается в этих сложных игровых ситуациях. Потому что, если бы разбирался, не поставил бы. Это очень серьезное наказание для момента, в котором не было вариантов продолжения атаки. Я уже сказал, что Малком именно потому и начал падать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4