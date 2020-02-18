Рамос, Компани и Ван Дейк. На кого равняется новичок ЦСКА Котин

Новичок ЦСКА, 17-летний защитник Никита Котин признался в интервью клубной пресс-службе, что берет пример с зарубежных футболистов.

— Я больше обращаю внимание на зарубежных мастеров, — сказал Котин. — В детстве это был Рио Фердинанд из «Манчестер Юнайтед». Сейчас нравится, как выполняет свою роль Серхио Рамос, импонирует самоотдача Виргила Ван Дейка. Еще отмечу Бонуччи, Компани.

Я был рад присоединиться к новой команде. Приняли достаточно быстро и тепло, волнение было только в первый день. А дальше все пошло отлично. Место уютное, тепло, все близко и удобно. Везде разный подход, разные тактики, взаимодействия. Здесь все по-другому. Нагрузки больше, интенсивность намного выше, чем в дубле. Все защитники сильные, но больше всего мне нравится игра Игоря Дивеева. У него и антропометрия хорошая, и скорость. Ведение единоборств просто отличное.