Ракицкий - первый футболист, выигравший чемпионаты России и Украины в один год

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий стал первым футболистом в истории, который в один год стал чемпионом России и Украины. В осенней части сезона он сыграл 11 матчей и забил 1 гол в составе "Шахтера", а после перехода в "Зенит" зимой этого года отличился тремя мячами в 10 встречах российской премьер-лиги.

В составе "Шахтера" Ракицкий провел всю предыдущую профессиональную карьеру, завоевав в общей сложности восемь титулов чемпиона Украины, шесть Кубков и шесть Суперкубков страны. (Кирилл Бурдаков)