Рахимич не примет участия в ретро-матче ЦСКА и «Локомотива»

Экс-игрок ЦСКА Элвир Рахимич не примет участие в матче легенд армейцев и «Локомотива» по семейным обстоятельствам, сообщает Sport24.

Ранее из состава ЦСКА был исключен Сергей Игнашевич, а из состава «Локо» — Мануэл Фернандеш.

Ретро-матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Тренерами команд будут Юрий Семин и Валерий Газзаев.