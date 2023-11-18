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Рианчо: «Молодому испанцу нет смысла ехать в Россию играть за «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность перехода испанского футболиста в клуб РПЛ.

«В Испании у молодых игроков никогда не возникает проблем с игровой практикой. Наша футбольная школа — одна из сильнейших в мире, поэтому выпускники академий всегда могут найти себе место в испанских или других европейских клубах. Молодому испанцу сейчас нет смысла приезжать играть в Россию за «Спартак». Все-таки РПЛ значительно уступает ла лиге по уровню», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против «Балтики». Встреча состоится 25 ноября в Калининграде.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26.11 12:00
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 - : -
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