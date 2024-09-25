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Сегодня, 18:27

Радимов сравнил трансфер Пьянича с Шюррле: «Начал неплохо, а под конец сдулся»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход 34-летнего экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«В свое время «Спартак» тоже подписал Андреа Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти [с Пьяничем]. Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится — хорошо, а если не получится — уйдет», — сказал Радимов «СЭ».

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Дарик Агаларов

Владислав Радимов
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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