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Пять игроков «Локомотива» вызваны в сборные

17:20
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Пять футболистов «Локомотива» получили вызов в сборные команды, сообщает 4 октября официальный Twitter клуба.

Франсуа Камано получил вызов в сборную Гвинеи, Виталий Лисакович — в сборную Белоруссии.

Алексис Бека Бека вызван в сборную Франции U-21, Фаустино Анджорин — в сборную Англии U-20, Кирилл Зинович прибудет в расположении сборной Белоруссии U-19.

«Локомотив» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 17 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1445006371682914311

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Евгений Петров все материалы автора

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