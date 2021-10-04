Пять игроков «Локомотива» вызваны в сборные
17:20
Пять футболистов «Локомотива» получили вызов в сборные команды, сообщает 4 октября официальный Twitter клуба.
? Футболисты «Локомотива» вызваны в свои сборные— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2021
?? Франсуа Камано — сборная Гвинеи
?? Виталий Лисакович — сборная Беларуси
?? Алексис Бека Бека — сборная Франции U-21
??? Фаустино Анджорин — сборная Англии U-20
?? Кирилл Зинович — сборная Беларуси U-19 pic.twitter.com/KfZ4r0XUyN
Франсуа Камано получил вызов в сборную Гвинеи, Виталий Лисакович — в сборную Белоруссии.
Алексис Бека Бека вызван в сборную Франции U-21, Фаустино Анджорин — в сборную Англии U-20, Кирилл Зинович прибудет в расположении сборной Белоруссии U-19.
«Локомотив» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 17 очков.
Дополнительная информация:
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