«Крылья Советов» в своем официальном Twitter поздравил своего защитника Александра Анюкова с 37-м днем рождения.

Анюков выступал за самарский клуб с 2000 по 2005 год, после чего перешел в «Зенит», где играл до 2019 года. В прошлом году защитник вернулся в свой первый клуб.

В составе петербургской команды Анюков — пятикратный страны, четырехкратный обладатель Суперкубка и Кубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Анюков — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.