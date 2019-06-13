Протасовицкий считает, что суд отдает предпочтение словам обвинения

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий выступил с речью на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда по делу об участии в двух драках в центре столицы осенью 2018-го.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего "Зенита"​ Александра Кокорина​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Суд отдает все время предпочтение словам обвинения. Ни разу наши показания не были изменены, в отличие от потерпевших. Каждый из нас признал вину именно в содеянном, а не в том, что нам пытаются вменить. Что касается меня, то по первому эпизоду с Соловчуком я действительно нанес два удара, я в этом раскаиваюсь и принес извинения.

Во втором эпизоде я не понимаю, в чем вообще заключается смысл правосудия. Только когда его действия были направлены в сторону Павла Мамаева, я предотвратил конфликт. Я его удержал, отвел в сторону, после чего мы с ним спокойно разговаривали, это видео. Если бы я применил силу, то у нас бы этого разговора не было.

Что касается 213-й статьи, то она подразумевает применение оружия. Это – произвол! У меня в руках не было оружия, как мне вменяют это, я просто не понимаю. Ваше решение мы, конечно, примем. Но хотелось бы надеяться, что оно будет справедливым. За все эти месяцы слово "справедливость" является только словом, в этот период мы его ни разу здесь не увидели, – сказал Протасовицкий. (Александр Рогулев)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!