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Сегодня, 14:48

Промес заявил, что «Спартак» готов к дерби к ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Матч с ЦСКА? Мы серьезно готовимся к игре. На мой взгляд, у команды сейчас хороший момент. Мы готовимся, мы готовы к нему. Мы всегда хотим побеждать в дерби. Это самое красивое дерби.

Порвем ЦСКА в дерби? Честно, я сам не понял, что произошло. Я фотографировался с болельщиками. Потом мне показали видео, где парень-журналист сделал громкую историю, провокацию. Сегодня только первый день, когда я говорю о дерби с ЦСКА. Такое случается.

Акинфеев и Вернблум в дерби? Они всегда мне доставляли тяжести в дерби. У ЦСКА есть качество — это хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы победить», — сказал Промес.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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