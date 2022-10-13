Промес заявил, что «Спартак» готов к дерби к ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Матч с ЦСКА? Мы серьезно готовимся к игре. На мой взгляд, у команды сейчас хороший момент. Мы готовимся, мы готовы к нему. Мы всегда хотим побеждать в дерби. Это самое красивое дерби.

Порвем ЦСКА в дерби? Честно, я сам не понял, что произошло. Я фотографировался с болельщиками. Потом мне показали видео, где парень-журналист сделал громкую историю, провокацию. Сегодня только первый день, когда я говорю о дерби с ЦСКА. Такое случается.

Акинфеев и Вернблум в дерби? Они всегда мне доставляли тяжести в дерби. У ЦСКА есть качество — это хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы победить», — сказал Промес.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.