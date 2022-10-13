Промес назвал свой самый запоминающийся гол прошлого сезона

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после получения премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22 назвал свой лучший гол за последнее время.

«Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — это гол «Динамо» в финале Кубка России. Почему он? Комплекс причин. Это прекрасная комбинация, победный гол, финал. Все совпало. Поэтому я ставлю его на первое место», — сказал Промес.

Также форвард высказался о премии «Золотой Кабан».

«Я не знаю, кто такой художник Брейгель, но почитаю о нем обязательно (в «Золотом Кабане» есть частички картины художника, — Прим. «СЭ»). Главный художник команды? Футбол — это командный спорт. Каждый на своей позиции — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы невозможны без поддержки команды. Каждый из нас — художник», — добавил он.