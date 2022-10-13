Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Промес назвал свой самый запоминающийся гол прошлого сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после получения премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22 назвал свой лучший гол за последнее время.

«Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — это гол «Динамо» в финале Кубка России. Почему он? Комплекс причин. Это прекрасная комбинация, победный гол, финал. Все совпало. Поэтому я ставлю его на первое место», — сказал Промес.

Также форвард высказался о премии «Золотой Кабан».

«Я не знаю, кто такой художник Брейгель, но почитаю о нем обязательно (в «Золотом Кабане» есть частички картины художника, — Прим. «СЭ»). Главный художник команды? Футбол — это командный спорт. Каждый на своей позиции — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы невозможны без поддержки команды. Каждый из нас — художник», — добавил он.

Квинси Промес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес заявил, что «Спартак» готов к дерби к ЦСКА

Талалаев рассказал об эпатажном агенте и его влиянии на футболистов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости