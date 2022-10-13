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Сегодня, 14:45

Талалаев рассказал о конфликте Промеса и игроков «Ахмата»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о конфликте своих игроков и спартаковца Квинси Промеса во время матча первого тура (1:1). Ситуация получила продолжение после окончания игры.

— Во время матча со «Спартаком» в первом туре Промес позволил себе лишнего в высказываниях против наших футболистов, — сообщил Талалаев. — Ребята хотели встретить и встречали его у спартаковского автобуса, очень долго сидели в раздевалке и ждали. Этот конфликт уладил только Джикия, которого надо отметить особо — он лидер не только на поле и в раздевалке, но и по жизни. И очень хороший парень.

Промес — классный игрок, я просто тащусь от него, и он сейчас во многом определяет успехи «Спартака». Но при этом есть вещи, которые недопустимы. Либо после этого нужно приносить извинения. Просто это не в первый раз. Я видел матч, в котором он позволил себе высказывания. Даже моего знания английского хватило, чтобы все расслышать. Мужчины должны оставаться мужчинами.

— Как Джикии удалось все уладить?

— Он привел Промеса, но не стал заводить его в автобус, а зашел и извинился за него сам. Если честно, я был при первой части и в середине этого конфликта, а потом пошел на пресс-конференцию. Вернулся поздно и не видел воочию, чем это закончилось. Ребята сказали: «Тренер, мы уладили сами». И рассказали о роли Джикии.

В мои времена как игрока такие вещи не прощались. Какие бойцы были в «Торпедо» или в Тюмени! Если ты уважаешь себя, то потом заслужишь и уважение других. И этого самоуважения терять никогда нельзя. Говорю это и игрокам, и работникам команды и клуба, и оппонентам.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Квинси Промес
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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