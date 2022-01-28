Промес и Кутепов пропустят первый товарищеский матч «Спартака» на зимних сборах из-за микротравм

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Илья Кутепов и нападающий Квинси Промес не смогут сыграть в первом товарищеском матче зимних сборов красно-белых в Дубае (ОАЭ) против «Слована».

«Медицинский штаб сообщает, что у Промеса и Кутепова микроповреждения, которые не позволяют им принять участие в товарищеской игре», — заявил Зеленов.

Матч «Спартак» — «Слован» состоится сегодня, 28 января, начало встречи — в 16.00 (мск).