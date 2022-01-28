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Гончаренко - об «Урале»: «Человек, как таракан, он ко всему привыкает»

Виктор Гончаренко рассказал подробности своей работы на посту главного тренера «Урала»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о работе в «Урале».

«Урал» — уникальный клуб, из которого вы тоже ушли с определенным подтекстом. Там владелец клуба вообще рядом с тренером сидит. Как вам в такой обстановке работалось? Здесь один Иванов за 8 человек пойдет.

Человек, как таракан, он ко всему привыкает. Тараканы выживают при ядерной войне. Человек тоже должен выживать. Не могу сказать, что присутствие Григория Викторовича как-то меня смущало или ограничивало. Мы могли пообщаться с ним один на один», — рассказал Гончаренко.

Гончаренко был назначен на пост главного тренера «Урала» в июне 2015 года. Стороны заключили соглашение на три года, однако 1 сентября специалист покинул клуб по своему желанию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

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Ф1 (-1.0)

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ТБ 1.5

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ПСЖ
Ницца

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

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П
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