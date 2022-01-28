Гончаренко - об «Урале»: «Человек, как таракан, он ко всему привыкает»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о работе в «Урале».

«Урал» — уникальный клуб, из которого вы тоже ушли с определенным подтекстом. Там владелец клуба вообще рядом с тренером сидит. Как вам в такой обстановке работалось? Здесь один Иванов за 8 человек пойдет.

Человек, как таракан, он ко всему привыкает. Тараканы выживают при ядерной войне. Человек тоже должен выживать. Не могу сказать, что присутствие Григория Викторовича как-то меня смущало или ограничивало. Мы могли пообщаться с ним один на один», — рассказал Гончаренко.

Гончаренко был назначен на пост главного тренера «Урала» в июне 2015 года. Стороны заключили соглашение на три года, однако 1 сентября специалист покинул клуб по своему желанию.