Гончаренко: «Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий»
Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о деталях своей работы в краснодарском клубе.
— Говорят, что вы практически моментально согласились на предложение «Краснодара».
— Открою небольшой секрет: я торговался немножко по зарплате только со своим другом Газизовым. Все остальные условия, которые предлагали клубы, я принимал. Везде: переподписание с ЦСКА, подписание с ЦСКА и так далее. Мне не хочется ставить между собой и клубом какого-то агента. Я работаю без него.
— Неужели Газизов так мало предлагал, что вы решили с ним торговаться? Может, он хотел, чтобы вы ему платили?
— Там был торг не в зарплате.
Гончаренко также оценил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в футбол.
— Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, у меня язык вообще не поворачивается говорить что-то плохое в эту сторону. Если бы до работы в «Краснодаре» мы бы с вами сидели, мы бы перечисляли: стадион, база, академия. А когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола. Условно говоря, если это база, то это гранитный бордюр, если это трава, то должно быть 20 человек, которые меняют друг друга и должны ее косить.
5 января 2022 года Гончаренко покинул пост главного тренера «Краснодара». После 18 туров РПЛ команда расположилась на 5-м месте, набрав 29 очков. Его контракт с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7