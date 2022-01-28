Гончаренко: «Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о деталях своей работы в краснодарском клубе.

— Говорят, что вы практически моментально согласились на предложение «Краснодара».

— Открою небольшой секрет: я торговался немножко по зарплате только со своим другом Газизовым. Все остальные условия, которые предлагали клубы, я принимал. Везде: переподписание с ЦСКА, подписание с ЦСКА и так далее. Мне не хочется ставить между собой и клубом какого-то агента. Я работаю без него.

— Неужели Газизов так мало предлагал, что вы решили с ним торговаться? Может, он хотел, чтобы вы ему платили?

— Там был торг не в зарплате.

Гончаренко также оценил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в футбол.

— Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, у меня язык вообще не поворачивается говорить что-то плохое в эту сторону. Если бы до работы в «Краснодаре» мы бы с вами сидели, мы бы перечисляли: стадион, база, академия. А когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола. Условно говоря, если это база, то это гранитный бордюр, если это трава, то должно быть 20 человек, которые меняют друг друга и должны ее косить.