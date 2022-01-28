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Гончаренко: «Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий»

Гончаренко рассказал детали своей работы в «Краснодаре»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о деталях своей работы в краснодарском клубе.

— Говорят, что вы практически моментально согласились на предложение «Краснодара».

— Открою небольшой секрет: я торговался немножко по зарплате только со своим другом Газизовым. Все остальные условия, которые предлагали клубы, я принимал. Везде: переподписание с ЦСКА, подписание с ЦСКА и так далее. Мне не хочется ставить между собой и клубом какого-то агента. Я работаю без него.

— Неужели Газизов так мало предлагал, что вы решили с ним торговаться? Может, он хотел, чтобы вы ему платили?

— Там был торг не в зарплате.

Гончаренко также оценил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в футбол.

— Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, у меня язык вообще не поворачивается говорить что-то плохое в эту сторону. Если бы до работы в «Краснодаре» мы бы с вами сидели, мы бы перечисляли: стадион, база, академия. А когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола. Условно говоря, если это база, то это гранитный бордюр, если это трава, то должно быть 20 человек, которые меняют друг друга и должны ее косить.

5 января 2022 года Гончаренко покинул пост главного тренера «Краснодара». После 18 туров РПЛ команда расположилась на 5-м месте, набрав 29 очков. Его контракт с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

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Ф1 (-1.0)

16%

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ТБ 1.5

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ПСЖ
Ницца

П1

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Обе забьют - да

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ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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