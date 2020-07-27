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Прокуратура признала незаконным увольнение машиниста за участие в акции поддержки Семина

13:44
Акция болельщиков «Локомотива». Фото "СЭ"
Акция болельщиков «Локомотива». Фото "СЭ"
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Группа болельщиков «Локомотива» из Санкт-Петербурга «Ленинградский состав» сообщила, что прокурорская проверка выявила незаконность увольнения машиниста Александра Акимова. Он был лишен работы в РЖД после фанатской акции в поддержку бывшего главного тренера футбольной команды Юрия Семина.

Ранее питерские поклонники «Локомотива» из объединения «Ленинградский состав» вывесили на локомотиве баннер «Только Семин» и проехали с ним по Ладожскому направлению железной дороги. Машинист Александр Акимов, ставший участником перфоманса, впоследствии был уволен. В генпрокуратуру затем был направлен депутатский запрос о проверке обстоятельств увольнения машиниста.

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