Профсоюз: "Кудряшов пошел навстречу "Рубину" по срокам срокам выплаты задолженностей"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал "СЭ" о деталях мирового соглашения, подписанного между "Рубином" и бывшим защитником казанцев Федором Кудряшовым.

– Футболист пошел навстречу клубу, чтобы тот получил возможность регистрировать новичков? – вопрос Зотову.

– По моей информации, с "Рубина" еще не снят запрет. Но Кудряшов пошел навстречу в плане сроков выплаты задолженностей.

– Ему должны выплатить зарплату за четыре месяца?

– Точную сумму не назову, но знаю, что долгов перед ним накопилось немало порядком. Главное, что ему выплатят абсолютно все, просто стороны договорились, как будут производиться транши и зафиксировали это в мировом соглашении.

Напомним, что ранее 31-летний Кудряшов подавал на "Рубин" заявление в Палату по разрешению споров РФС. В январе он на правах свободного агента подписал контракт с турецким "Истанбулом". (Игорь Новиков)

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