В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос, заинтересован ли он в работе во главе «Локомотива», с которым дважды выиграл чемпионат России как игрок; общается ли с Юрием Семиным, что погубило экс-гендира клуба Василия Кикнадзе и каким он видит правильно выстроенную систему взаимоотношений тренера и руководства в современном футболе.

— В последние дни начались дискуссии на тему вашего возможного приглашения в «Локомотив». Давайте проясним: если Марко Николича уволят, вам будет интересна эта работа? — вопрос Евсееву.

— С моей стороны неэтично говорить на эту тему. У команды есть главный тренер.

— Знакомы ли с новыми руководителями «Локо»?

— Хорошо знаю Владимира Леонченко. Вместе мы никогда не играли, а вот друг против друга — много лет. Потом он долго работал в профсоюзе футболистов и тренеров. Мы часто встречались, проясняли какие-то рабочие вопросы — и когда я работал в «Амкаре», и в «Уфе». Но с тех пор не общались.

— Как относитесь к уволенным в конце прошлого года экс-боссам красно-зеленых — Василию Кикнадзе и Анатолию Мещерякову?

— Очевидно, что проблема возникла после того, как не продлили контракт с Юрием Семиным. Заключалась она в том, что ему даже не дали доработать до конца прошлого сезона. И это не восприняли болельщики. Я ходил на домашние матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов, и с трибун слышался постоянный негатив.

Раньше так кричали про Смородскую, сейчас — про Кикнадзе. В моем понимании, для футболистов и тренера плохо, когда приходится играть в такой обстановке. Все свои эмоции болельщики тратили на это негодование, и оно не становилось слабее. С этим, наверное, и были связаны изменения в руководстве, иначе ситуация продолжила бы идти во вред команде.

Хотя и с результатами, конечно, тоже. Не продлевая контракт с Семиным, руководство захотело выстроить какую-то свою философию. Но, как показывают результаты, не получилось.

— Когда мы делали с интервью с Семиным после ухода из «Локо», он сказал, что с вами или с Олегом Пашининым, возглавь кто-то из вас красно-зеленых, он пошел бы на должность «почетного главного тренера».

— Юрий Палыч и на день рождения 8 января мне позвонил, поздравил с 45-летием и сказал добрые слова. Семин своих бывших игроков не забывает, а на десятилетие чемпионства 2004 года попросил меня за три дня собрать весь наш золотой состав. Всех найти не удалось, но справился как мог!

— Вы были бы готовы сейчас поработать вместе с ним, если бы возник такой вариант?

— Не вижу смысла отвечать на этот вопрос, поскольку такой вариант не возник. Говорю о том, что есть, а не о том, что могло бы быть.

— А что есть?

— То, что в сегодняшнем футболе клубы устроены так, что главный человек в них — президент или генеральный директор, которого назначает совет директоров. Он выстраивает клубную политику и под эту философию нанимает главного тренера.

Хорошо это или плохо — другой разговор, но такова сейчас реальность. И я как тренер готов к тому, что решающее слово в клубе — за человеком, который берет меня на работу. Хотя, естественно, тренер должен иметь право слова и высказывать свое видение, в том числе по трансферам.

— Считаете нужным жестко очерчивать свою территорию, за которую руководитель не может зайти?

— Это все обговаривается «на берегу», до того, как тренер подписывает контракт. А дальше уже все вместе плывут в одной лодке и гребут в одном направлении. Главное, чтобы каждая сторона держала свое слово. Это дорога с двусторонним движением.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.