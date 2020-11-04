«Привык играть в опорной зоне и добавлять импровизации впереди». Вендел — о тактике
Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в команде.
— Обсуждали с главным тренером свою роль в «Зените»? Что говорил вам Семак?
— Сразу сказал ему, что стану играть там, где больше всего нужен команде, — подчеркнул Вендел. — При этом попросил разрешения действовать ближе к атаке. Тренер не против, и я рад этому.
— Мы уже видели, что вы закрываете центр поля. А на какой позиции вам удобнее всего?
— Привык выходить в опорной зоне, добавляя немного импровизации за счет продвижения вперед, смещаясь под нападающих. А вообще готов выполнять любую установку главного тренера.
— Какие качества считаете своими сильными сторонами?
— Мне не нравится говорить о козырях. Пусть лучше о них говорят мои действия на поле в каждом матче. (Гоша Чернов)