Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в команде.

— Обсуждали с главным тренером свою роль в «Зените»? Что говорил вам Семак?

— Сразу сказал ему, что стану играть там, где больше всего нужен команде, — подчеркнул Вендел. — При этом попросил разрешения действовать ближе к атаке. Тренер не против, и я рад этому.

— Мы уже видели, что вы закрываете центр поля. А на какой позиции вам удобнее всего?

— Привык выходить в опорной зоне, добавляя немного импровизации за счет продвижения вперед, смещаясь под нападающих. А вообще готов выполнять любую установку главного тренера.

— Какие качества считаете своими сильными сторонами?

— Мне не нравится говорить о козырях. Пусть лучше о них говорят мои действия на поле в каждом матче. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Вендела — на сайте «СЭ»