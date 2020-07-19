Президент «Урала»: «Мне бы не хотелось, чтобы нас тренировал Семин»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, кто будет следующим тренером команды.

— Уже к нам сватают Юрия Палыча Семина. Но это не так. Мы же даже никогда не думали о нем. Он, безусловно, уважаемый специалист, заслуженный. Но мы никогда не видели его у руля нашей команды. По крайней мере, сейчас.

— Почему?

— Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас.

— Кто будет готовить «Урал» к последнему туру?

— Юрий Матвеев. (Виталий Айрапетов)