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Сегодня, 15:32

Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек, наш воспитанник»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящих матчах с ЦСКА в РПЛ и FONBET Кубке России.

«Матч с ЦСКА в субботу, будем играть. Знаю, что два подряд, но что мы можем сделать? Будем играть и в первом, и во втором. Нам и очки нужны в чемпионате, и в Кубке мы хотим дальше пройти. Будем стараться, но ЦСКА — очень хорошая команда, нам будет тяжело», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Также он высказался о том, что ЦСКА — бывшая команда главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«Я могу сказать, что да, он работал и в «Кубани», и в «Краснодаре», много где работал, он тренер. А вот в ЦСКА работает Владимир Федотов, он у нас был главным тренером когда-то, и вообще он наш человек, наш воспитанник», — добавил президент «Урала».

15 апреля «Уралу» предстоит сыграть с ЦСКА в чемпионате России, а 19 числа команды встретятся в рамках первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/fedotov-nash-chelovek-prezident-urala-o-matchakh-s-tsska
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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