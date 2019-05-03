Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" рассказал, что клуб хочет сохранить в составе форварда Андрея Панюкова. Он также добавил, что решение по Павлу Погребняку будет принято в конце сезона.

– В апреле вы говорили, что Бикфалви играет через боль, с недолеченной травмой. Проблема сохранилось?

– С ним сейчас все хорошо. Вот видел его сегодня на тренировке. Здоров. Просто на него ложится большая нагрузка. Он лидер "Урала". Порой ему бывает непросто, его часто атакуют во время матча.

– Есть понимание, останется ли Погребняк в следующем сезоне в "Урале"?

– Давайте поговорим в конце сезона.

– А Панюкова будете выкупать у "Зенита"?

– Мы хотим его оставить. Посмотрим.

– Правда, что "Урал" интересуется вратарем Дюпиным, у которого летом заканчивается контракт?

– Да откуда вы берете такую информация? Вы больше меня знаете (смеется). Мы пока про это нигде не говорили.

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