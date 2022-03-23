Президент РФС Дюков рассказал о позиции членов исполкома по поводу отстранения российских клубов и сборных

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о позиции членов исполкома по поводу отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

— Мнения разные. Многие понимают, что данное решение носит политический характер. Уставы ФИФА и УЕФА говорят о том, что футбол должен быть вне политики. Опасный прецедент, что матчи начинают выигрывать не на футбольном поле. Сегодня наказана одна сборная, завтра объектом для такой политической атаки может оказаться клуб или сборная страны, которая недостаточно поддержала такие санкции. Создается очень опасный прецедент.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения. 18 марта суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой ФИФА.