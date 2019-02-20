Пресс-служба стадиона "Динамо" прокомментировала информацию о плохом состоянии поля

Газон Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина активно готовят к матчу открытия арены, поле благополучно перенесло морозы, сообщили "СЭ" в пресс-службе АО "Управляющая компания "Динамо" – компании, которая управляет ареной.

В среду президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил журналистам, что состояние газона динамовского стадиона "вызывает большие опасения".

На запрос "СЭ" по поводу состояния поля в пресс-службе УК "Динамо" ответили следующее:

"Газонное покрытие футбольного поля благополучно перенесло самые суровые морозы благодаря особой системе ухода. Сейчас газон активно готовится к первой игре: специальная служба агрономов пробудила траву после периода холодов и проводит подкормку, полив и подогрев".

Планируется, что первый матч на новом стадионе в Петровском состоится 10 марта – в 19-м туре чемпионата России встретятся "Динамо" и "Спартак". Пока же арена еще не получила сертификат РФС. Как рассказал "СЭ" председатель комиссии по сертификации стадионов Александр Зорков, оценка готовности динамовской арены будет дана 25 февраля. (Илья Андреев)​