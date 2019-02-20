Пресс-служба "Арены Химки": "К началу марта газон будет в достойном состоянии"

Руководитель пресс-службы "Арены Химки" Жанна Купцова рассказала "СЭ" о состоянии газона на стадионе, который в конце сезона станет резервной ареной для "Динамо".

- Насколько понимаю, у РПЛ есть некие опасения по поводу нашего поля. Но опираясь на многолетний опыт работы с газоном, мы можем говорить, что к возобновлению чемпионата России, то есть, к началу марта, травяное покрытие "Арены Химки" подойдет в достойном состоянии, - сказала Купцова. - Возможно, сомнения руководства премьер-лиги связаны с процедурой реновации газона, которую проводим регулярно. В конце каждого календарного года снимаем верхний слой газона, уже отработавший свое, засеиваем поле и выращиваем новую траву. При этом в каждую весну входим с абсолютно свежим покрытием. Естественно, сейчас трава выглядит не так, как в мае-июне, но покров плотный. Регулярно отслеживаем все технические характеристики, для этого у агрономов есть все необходимое оборудование. Словом, у нас нет никаких опасений, уверены в своих силах и работе.



- Матч "Динамо" и "Спартака" назначен на 10 марта, в этот же день "Химки" принимают "Сибирь" на вашем стадионе. Возможен ли перенос встречи РПЛ на "Арену Химки" в случае, если возникнут проблемы с сертификацией у новой арены бело-голубых?

- РПЛ не зря для таких ситуаций создавала перечень резервных арен. У нас на данный момент запланирована игра "Химок", предусматривать какие-либо возможные переносы мы не можем. Тем не менее, хочется верить, что коллеги на "ВТБ Арене" сделают максимум возможного для того, чтобы провести столичное дерби у себя. (Иван Торопцев)