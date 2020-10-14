Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что спортивный директор «Динамо» Желько Бувач очень хотел видеть в команде Даниила Фомина?. Московский клуб купил игрока у уфимцев.

— Даниила Фомина продали в «Динамо» за четыре миллиона евро. Вы называете его самой большой потерей для «Уфы». Почему?

— Это системообразующий игрок. Все понятно, если он уже сейчас в «Динамо» — основной игрок, играет стабильно и качественно, и ему даже не потребовалось времени, чтобы попасть в стартовый состав. У бело-голубых спортивный директор сейчас Желько Бувач, который 18 лет работал с Юргеном Клоппом — так это он же, помимо Кирилла Новикова и высшего руководства клуба, принимал решение, брать ли Фомина. И я прекрасно знаю, что Бувач двумя руками был за. У нас на этом игроке держалась та команда, которая в прошлом сезоне решала задачи выше борьбы за выживание.

— Видел цитату, что в программе у Нобеля Арустамяна вы сравнили его ни много ни мало с Бускетсом.

— Это не я, а мой друг Саша Маньяков. (улыбается) (Игорь Рабинер)

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