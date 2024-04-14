Представители РФС намерены посетить чемпионат Европы для переговоров с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что руководство Российского футбольного союза (РФС) имеет квоты для поездки на чемпионат Европы 2024 года.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«У руководства РФС есть определенная квота для поездки на чемпионат Европы. Там будут в том числе протокольные мероприятия, которые разумно использовать для переговоров, которые постоянно проводятся», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.