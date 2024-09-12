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Сегодня, 21:30

Представитель Дзюбы: «Врачи сделали комплимент физической форме Артема. Он рвется в бой, хочет сыграть с «Химками»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» о форме игрока.

«Покажут тренировки. Пока сложно сказать. Артем в хорошей форме. Врачи сегодня сделали ему комплимент, что у него хорошая выносливость, хорошие показатели. Артем рвется в бой, хочет сыграть уже в воскресенье с «Химками», на которых у него особая мотивация. Но на любую команду будет мотивация, Артем соскучился по футболу. Тренерский штаб решит. Все в их руках», — сказал Гольдман «СЭ».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
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