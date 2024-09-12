Представитель Дзюбы: «Последний танец? Сейчас Артем понимает, что хочет играть»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ», станет ли текущий сезон последним для игрока.

«Жизнь покажет. Мы это не обсуждали. Посмотрим, как будет. Надо сделать так, чтобы сезон был ярким. Артем приложит все усилия. Все будет зависеть от его внутреннего ощущения. Сейчас он понял, что хочет играть. Хочет помочь команде», — сказал Гольдман «СЭ».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.