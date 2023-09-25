Представитель Дуарте ответил Шпиневу на критику парагвайца: «Не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями»

Агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте Аугусто Параха в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику представителя Георгия Джикии Вадима Шпинева в адрес игрока.

«И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков, я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», — сказал Параха «СЭ».

Ранее агент Джикии в интервью Metaratings.ru высказался об игре парагвайца: «Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

23 сентября «Спартак» обыграл «Динамо» в 9-м туре РПЛ со счетом 1:0.