Председатель попечительского совета «Уфы» объяснил, почему не стал удерживать Газизова в клубе

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил, почему не стал препятствовать уходу спортивного директора Шамиля Газизова в «Спартак».

— «Уфа» потеряла шансы на еврокубки еще за тур до конца. При этом, совсем недавно казалось, что шестое место в таблице у вас в кармане. Почему не удалось сохранить позицию, уход Газизова сказался?

— Его уход не сказался. Сказались проблемы с составом, — цитирует Мирзагулова ТНВ. — Действительно, вы правы, что у нас были шансы сохранить шестое место. Если бы играли в оптимальном составе, так бы и произошло. Но сказалась эта «катушка» — большое количество игр, много травм. Как итог, провели несколько матчей неоптимальным составом и допустили необязательную потерю очков. В первую очередь говорю о матчах с «Уралом» и «Динамо».

— Совсем непонятно, почему переход Газизова не произошел по окончании сезона. Он же не тренер и на результат «Спартака» в концовке чемпионата влиять не может. Не кажется вам, что его выдернули намерено из Уфы, чтобы сделать подножку вашему клубу?

— Конечно нет. Я не думаю, что Федун рассуждал в подобных категориях. Это слишком серьезные люди, чтобы заниматься такими мелкими интригами. Уверен, что они просто решали свои кадровые задачи. Да, у нас была возможность как-то повлиять на переход, попросить Шамиля, но мы тоже понимаем, что предложения от таких клубов не каждый день поступают. Поэтому со стороны руководства республики и клуба не было никаких возражений. Для нас это тоже показатель, что нашу работу увидели и оценили на федеральном уровне. Не устаю повторять, очень хорошо, когда Москва замечает успехи регионов и поощряет достижения региональных руководителей. Мне кажется, это очень правильный процесс.

— Как определялся новый и.о. гендиректора клуба? Можете охарактеризовать Шайбекова?

— Для нас сейчас самое главное — это не сломать все то, что было наработано. Вот уже пошли разговоры, что нужны какие-то легионеры, выходцы из других регионов. Но ничего такого у нас не будет. Мы считаем, что у нас есть своя патриотическая история, есть люди, которые стояли у истоков клуба. Мы не отойдем от своей стратегии, мы, если хотите, как «Атлетик» Бильбао. Там правда игроки свои, а у нас все управленцы свои. В Башкирии есть понятие «тэртип», в Татарстане, кстати, тоже знают. Так вот, у нас в клубе должны работать люди, которые знают значение этого слова — порядок, дисциплина, организованность. И любое действие наших сотрудников — визитная карточка республики. Наверное, и «Рубин» в Лиге чемпионов играл, потому что там тоже был такой подход.

Что касается Шайбекова, то Ринат, безусловно, будет в клубе работать. Точно не ниже той позиции, которую он занимал ранее (исполнительный директор — прим. Ред.). У нас вообще сохранятся руководители на всех направлениях, которые есть. Селекционный отдел — прежде всего. Ринат занимался большим количеством вопросов в клубе, поэтому ему был дан шанс попробовать поруководить. Сейчас он исполняет обязанности гендиректора. Затем, возможно, саму конфигурацию мы чуть изменим в руководстве клуба. Сейчас есть возможность свежим взглядом со стороны посмотреть на себя, может чего-то не хватает нам.