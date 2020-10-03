Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в новом выпуске «Коммент. Шоу» на YouTube рассказал, как поставил лайк под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. После этого случая игрока отправили в дубль.

— Причину все и так, наверное, знают. Лайк был поводом, — сказал Ещенко. — Я даже не понял, что там Назаров сказал. Потом я Назарову звоню: «Что вы там?» А он: «Ты что лайк-то ставишь, зачем? Я это так, пишу для публики и все». А я и не слушал, просто поставил. Мы как раз были на дне рождении у ребенка Бокетти. Сижу, что-то там потыкал. И дед тоже залез, хотел тоже лайк поставить и не успел. Сейчас бы втроем уехали. Зато каждый год с медалями — второе место за дубль.