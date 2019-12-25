Построенный к ЧМ-2018 стадион «Нижний Новгород» передан в собственность региона

Стадион «Нижний Новгород», принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, передан в собственность Нижегородской области, сообщает ТАСС.

Власти рассчитывают, что передача объекта упростит процесс его использования и позволит более эффективно планировать развитие стадиона. До 2024 года его содержание будет субсидироваться из федерального бюджета.

Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.