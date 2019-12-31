«Пошел этот 2019 год в баню». Глушаков поздравил своих подписчиков с Новым годом

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своем Instagram поздравил болельщиков с Новым годом.

— Вот и заканчивается 2019 год, он был как кардиограмма сердца — фиг его поймешь, — сказал Глушаков. — Это жизнь, это судьба каждого, непросто так нам даются вызовы в жизни, чтобы мы их решали.

Короче, пошел этот 2019 год в баню! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия в ваших домах, больших побед в жизни и на футбольном поле. Помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом!