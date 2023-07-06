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Попов заявил, что никогда не считал Фернандеса легендой ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Никогда не считал Фернандеса легендой ЦСКА. Болельщики возвели человека в ранг легенды, сами, видимо, не понимали значения этого слова. За столько лет в ЦСКА защитник не выучил язык. Следовательно , он просто не любит нашу культуру , но любит очень русские деньги. Мне кажется, ЦСКА сам не стал его брать, понимая его уровень в данный момент», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-nikogda-ne-schital-mario-fernandesa-legendoy-tsska
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
Алексей Попов
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