Агент Миранчука объяснил отсутствие футболиста в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал «СЭ» отсутствие футболиста в заявке на товарищеский матч с «Балтикой».

«Антон восстанавливается после легкого недомогания. К началу нового сезон он, конечно, будет в строю», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.