Агент Миранчука объяснил отсутствие футболиста в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал «СЭ» отсутствие футболиста в заявке на товарищеский матч с «Балтикой».
«Антон восстанавливается после легкого недомогания. К началу нового сезон он, конечно, будет в строю», — сказал Шпинев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
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