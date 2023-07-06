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Сегодня, 18:29

Агент Миранчука объяснил отсутствие футболиста в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал «СЭ» отсутствие футболиста в заявке на товарищеский матч с «Балтикой».

«Антон восстанавливается после легкого недомогания. К началу нового сезон он, конечно, будет в строю», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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