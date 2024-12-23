Пономарев считает, что Роша гораздо сильнее Бабича
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил защитников ЦСКА и «Спартака» Виллиана Рошу и Срджана Бабича.
«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее. Не разделяю восторгов вокруг игры серба — это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша — более квалифицированный, это сто процентов», — сказал Пономарев «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.
Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
Спартак – Оренбург
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|2.03
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ЖК
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
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|
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|1
|3
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