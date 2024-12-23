Пономарев считает, что Роша гораздо сильнее Бабича

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил защитников ЦСКА и «Спартака» Виллиана Рошу и Срджана Бабича.

«Бабич или Роша? Конечно, Роша. Он на две головы сильнее. Не разделяю восторгов вокруг игры серба — это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша — более квалифицированный, это сто процентов», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.