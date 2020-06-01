«Помнят ноги-то!» Евсеев похвастался своей техникой удара

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал, как бьет по воротам на тренировке уфимцев.

— Перекладина, надо попасть, — сказал Евсеев на видео. После той фразы тренер «Уфы» точным ударом попал в перекладину.

«Считается, что тренер должен убить в себе игрока. Получается не всегда. Помнят ноги-то!» — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.