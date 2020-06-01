«Помнят ноги-то!» Евсеев похвастался своей техникой удара
17:51
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал, как бьет по воротам на тренировке уфимцев.
— Перекладина, надо попасть, — сказал Евсеев на видео. После той фразы тренер «Уфы» точным ударом попал в перекладину.
«Считается, что тренер должен убить в себе игрока. Получается не всегда. Помнят ноги-то!» — написал в Instagram Евсеев.
«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.
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