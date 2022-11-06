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Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»

Хлусевич прокомментировал ничейный результат «Спартака» в матче с «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«С «Сочи» был тяжелый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, — приводит слова Хлусевича Sport24.

«Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-06-khlusevich-s-sochi-byl-tyazhelyy-match-pole-ne-luchshego-kachestva-s-golom-v-nashi-vorota-ne-povezlo

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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