Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»
Хлусевич прокомментировал ничейный результат «Спартака» в матче с «Сочи»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«С «Сочи» был тяжелый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, — приводит слова Хлусевича Sport24.
«Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
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|И
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|
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|
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|3
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|33
|
3
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|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
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|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
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|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
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|15
|5
|2
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|4
|5
|6
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|17
|
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|16
|4
|4
|8
|19-27
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|
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|16
|1
|10
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|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
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|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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