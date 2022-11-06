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Ермаков — о поражении ЦСКА: «Обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах»

Ермаков прокомментировал поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода»
Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков прокомментировал для «СЭ» поражение армейцев от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

— Вы больше всех из молодых ребят получаете игровую практику. Как оцениваете свою роль в команде?

— Хорошо оцениваю.

— С матче не получилось создавать много моментов. С чем это связано?

— Не хватило последнего паса, ударов не хватило.

— «Нижний Новгород» удивил?

— Нет, это боеспособная команда, которая всегда навязывает борьбу. Они сражаются на каждом участке поля за мяч.

— Насколько обидно проигрывать, когда соперник нанес один удар за игру?

— Очень обидно проигрывать в таких матчах.

— Не кажется, что ЦСКА теряет хватку, потому что упускает очки с теми соперниками, которых должны выигрывать?

— Очень обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах всегда.

— На что ЦСКА может претендовать в этом сезоне?

— Мы двигаемся от матча к матчу. Стараемся побеждать в каждом матче. Можем ли побороться за первое место? Да. Для нас не важно, какой соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы готовимся к каждой игре вне зависимости от соперника.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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