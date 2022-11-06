Ермаков — о поражении ЦСКА: «Обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах»
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков прокомментировал для «СЭ» поражение армейцев от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 16-м туре РПЛ.
— Вы больше всех из молодых ребят получаете игровую практику. Как оцениваете свою роль в команде?
— Хорошо оцениваю.
— С матче не получилось создавать много моментов. С чем это связано?
— Не хватило последнего паса, ударов не хватило.
— «Нижний Новгород» удивил?
— Нет, это боеспособная команда, которая всегда навязывает борьбу. Они сражаются на каждом участке поля за мяч.
— Насколько обидно проигрывать, когда соперник нанес один удар за игру?
— Очень обидно проигрывать в таких матчах.
— Не кажется, что ЦСКА теряет хватку, потому что упускает очки с теми соперниками, которых должны выигрывать?
— Очень обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах всегда.
— На что ЦСКА может претендовать в этом сезоне?
— Мы двигаемся от матча к матчу. Стараемся побеждать в каждом матче. Можем ли побороться за первое место? Да. Для нас не важно, какой соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы готовимся к каждой игре вне зависимости от соперника.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2