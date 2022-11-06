Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков прокомментировал для «СЭ» поражение армейцев от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

— Вы больше всех из молодых ребят получаете игровую практику. Как оцениваете свою роль в команде?

— Хорошо оцениваю.

— С матче не получилось создавать много моментов. С чем это связано?

— Не хватило последнего паса, ударов не хватило.

— «Нижний Новгород» удивил?

— Нет, это боеспособная команда, которая всегда навязывает борьбу. Они сражаются на каждом участке поля за мяч.

— Насколько обидно проигрывать, когда соперник нанес один удар за игру?

— Очень обидно проигрывать в таких матчах.

— Не кажется, что ЦСКА теряет хватку, потому что упускает очки с теми соперниками, которых должны выигрывать?

— Очень обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах всегда.

— На что ЦСКА может претендовать в этом сезоне?

— Мы двигаемся от матча к матчу. Стараемся побеждать в каждом матче. Можем ли побороться за первое место? Да. Для нас не важно, какой соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы готовимся к каждой игре вне зависимости от соперника.