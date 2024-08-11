Хавбек «Рубина» Иву: «До Ростова сложно добираться, но это наша работа»

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву прокомментировал сложность дороги до Ростова-на-Дону.

«Рубин» 9 августа на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Насколько тяжело профессиональному спортсмену преодолевать такое расстояние? Конечно, это сложно, потому что сначала самолет, а потом еще дорога автобусом — тоже достаточно длинная. Но это наша работа, мы — футболисты. Наша задача — выходить на поле и помогать команде», — цитирует Иву «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 4 туров.