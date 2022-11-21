Полузащитник «Ростова» Глебов оценил первую часть сезона

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, с каким настроем возвращается в клуб из сборной России.

— С какими мыслями возвращаешься в «Ростов»?

— Выигрывать две кубковые игры и играть дальше.

— Как оцените первую часть сезона в РПЛ?

— Хорошо.

— Третьим местом довольны?

— Да.

— На что рассчитываете во второй части сезона, остаться в топ-3?

— Да, то что будем продолжать выигрывать и добавим в качестве игры.

— Если останетесь в топ-3, будете довольны?

— Смотрим выше, но будем бороться.

— Со «Спартаком» реально бороться? Вы в одном очке от них.

— Со всеми реально бороться.

— Даже с «Зенитом»?

— Даже с «Зенитом».

— Минус семь очков от них.

— Это немного.

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.