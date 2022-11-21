Кафанов отреагировал на возможное назначение Бердыева в «Сочи»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Про Бердыева вообще ничего не слышал, не могу подтвердить. Был в Душанбе и Ташкенте со сборной. Пойду ли к нему в штаб? Давайте говорить о сборной», — приводит слова Кафанова Sport24.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

2 ноября главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.