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Сегодня, 01:50

Кафанов отреагировал на возможное назначение Бердыева в «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Про Бердыева вообще ничего не слышал, не могу подтвердить. Был в Душанбе и Ташкенте со сборной. Пойду ли к нему в штаб? Давайте говорить о сборной», — приводит слова Кафанова Sport24.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

2 ноября главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-21-kafanov-otreagiroval-na-vozmozhnoye-naznacheniye-berdyyeva-glavnym-trenerom-sochi

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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