Полузащитник «Оренбурга» Башич считает, что в Боснии нет русофобии

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич об отношении к русским в его родной Боснии и Герцеговине.

«Все нормально, почему что-то должно было измениться? Смена позиции Пьянича? У каждого человека есть свое мнение: кто-то думает о России хорошо, кто-то — плохо. Абсолютно нормальная ситуация», — цитирует Башича «РБ Спорт».

Босниец выступает за «Оренбург» с 2022 года.