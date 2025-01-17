Полузащитник «Оренбурга» Башич считает, что в Боснии нет русофобии
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич об отношении к русским в его родной Боснии и Герцеговине.
«Все нормально, почему что-то должно было измениться? Смена позиции Пьянича? У каждого человека есть свое мнение: кто-то думает о России хорошо, кто-то — плохо. Абсолютно нормальная ситуация», — цитирует Башича «РБ Спорт».
Босниец выступает за «Оренбург» с 2022 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|3
|37-20
|35
|
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|
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|18
|2
|7
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|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
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|1.03
|19:30
|
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|
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|2.03
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Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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|11
|1
|3
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