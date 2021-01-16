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Полузащитник «Ниццы» не будет заявлен на матч против «Бордо». Футболист может перейти в ЦСКА

18:54
Данило. Фото Instagram
Данило. Фото Instagram
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Полузащитник «Ниццы» Данило не будет заявлен на ближайший матч чемпионата Франции против «Бордо» в это воскресенье. Официальная причина: 24-летний футболист продолжает восстановление после мышечной травмы бедра, сообщает RMC.

Ранее футбольный агент Матеус Магальяйнс, один из представителей полузащитника «Ниццы», подтвердил «СЭ» информацию о переговорах игрока с ЦСКА.

В текущем сезоне Данило провел 5 матчей за французскую команду и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ниццей» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 6,5 миллиона евро.

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