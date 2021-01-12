Агент подтвердил переговоры футболиста «Ниццы» Данило с ЦСКА

Футбольный агент Матеус Магальяйнс, один из представителей полузащитника «Ниццы» Данило, прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах игрока с ЦСКА.

Ранее об этом сообщил итальянский журналист Джанлуиджи Лангари в своем Twitter.

— Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появится очень сфокусированный и конкурентно способный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда.

В текущем сезоне Данило провел 5 матчей за французскую команду и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ниццей» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 6,5 миллиона евро.

(Данил Алешин)