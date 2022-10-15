Баринов — о возможном вылете «Локо» в ФНЛ: «Кто это говорит? Эксперты и болельщики? Ну пускай дальше говорят»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что некоторые пророчат команде вылет в ФНЛ.

— Часто звучат высказывания, что «Локомотив» на пол ноги в ФНЛ.

— Ну вот опять же, кто это говорит? Эксперты и болельщики? Ну вот пускай дальше говорят. Мы сейчас в зоне стыковых матчей? Поднялись? Ну все, зачем об этом говорить. Какой смысл об этом говорить, если нас сейчас там нет.

— То есть об этом надо говорить, когда вы будете в стыках?

— Ну конечно. После игры с «Сочи» со мной поговорили.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 12 очков.